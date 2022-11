Unternehmen: Wie in Schönebeck gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, um Auszubildende zu gewinnen.

Schönebeck - Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft hat zur Auswertung der gemeinsamen Veranstaltungen in diesem Jahr eingeladen. Ebenfalls thematisiert wurde, was im neuen Jahr durchgeführt werden soll. In dem Arbeitskreis organisiert sind Unternehmen und Schulen in Schönebeck sowie die Stadt selbst. Das gemeinsame Ziel ist, gut miteinander vernetzt zu sein, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.