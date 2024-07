Am 9. und 10. August finden im Kurpark die Kulinarischen Nächte statt. Welche Neuerungen die Veranstalter geplant haben und was regionale Rezepte damit zu tun haben.

Schönebeck. - „An die Löffel, fertig los“: So oder so ähnlich klingt es bald von der Kurparkbühne in Schönebeck. An gleich zwei Tagen, Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August, finden hier wieder die Kulinarischen Nächte statt. In diesem Jahr mit einer Besonderheit, wie Frank Sieweck, Pressesprecher der Firma Energie Mittelsachsen (EMS), die gemeinsam mit dem Solepark die Veranstaltung präsentiert, mitteilt.