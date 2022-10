Verkehr Elbe und Auen in desolatem Zustand: Dringender Handlungsbedarf - kaum Fortschritte

Das Jahr über herrscht überwiegend Niedrigwasser in der Elbe. Binnenschiffe sind kaum noch zu sehen. Umweltverbände kritisieren, dass das Elbe-Gesamtkonzept, in dem Schifffahrt und Erhalt des Naturraumes in Einklang gebracht werden soll, immer noch nicht umsetzbar ist.