Calbes Verschönerungsverein nutzt den Winter, um an den Vorhaben für dieses Jahr zu feilen. Genau schauen sich die Vorstandsmitglieder an, was sie demnächst anpacken wollen.

Calbe. - Der Verschönerungsverein in Calbe wird sich in den kommenden Tagen intensiv mit den Projekten dieses Jahres befassen. Das sagte Klaus Weila, der stellvertretender Vorsitzender in dem Verein ist. Er bereitet auch die Projekte des Vereins regelmäßig vor und kümmert sich um die Umsetzung der Vorhaben. Eine ganze Reihe von Ideen und Vorschlägen gebe es, sagte er. Im Vorstand müsse nun diskutiert werden, was realistisch davon in den kommenden Monaten umgesetzt werden könne.