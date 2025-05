Dirk Ginsberg hat hier in einem seiner Mietboote Platz genommen. Die Motorboote können in Calbe ausgeliehen werden, um damit die Saale zu erkunden.

Calbe. - Nach Ostern liegt bei Dirk Ginsberg die kleine Flotte an Verleihbooten bereit. An der Saale hatte der Unternehmer eine Steganlage gebaut. Im vergangenen Jahr kam ein Motorbootverleih hinzu. Dieser bietet den Calbensern und Gästen der Stadt nun sechs Boote. Neben kleinen Motorbooten gibt es auch sogenannte Donutboote. Die runden Schwimmkörper sorgen dafür, dass die Passagiere alle in einem Kreis sitzen. In den Booten lässt sich ein Ausflug mit einem Picknick verbinden.