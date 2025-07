Der Verschönerungsverein Calbe hat in den vergangenen 15 Jahren so einiges bewegt. Die Liste der städtischen Projekte ist lang. Doch die Mitglieder werden nicht jünger. Sie sind durchweg im Rentenalter.

Verschönerungsverein in Calbe: Ausschließlich Rentner packen mit an

Im Jahr 2013 war die Brücke an der Saalemauer eines der ersten Projekte des Verschönerungsvereins in Calbe.

Calbe. - Es ist schon so eine Sache mit der Identität: Die Nachwende-Generation in Ostdeutschland kennt die DDR nur aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Trotzdem formt diese Vergangenheit entscheidend. Das Ostdeutsche wird ganz bewusst als Abgrenzung zum Westdeutschen hervorgehoben. Das ist in Calbe nicht anders.