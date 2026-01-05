Calbes Verschönerungsverein will einen Gang zurückschalten und sich künftig mehr auf die Pflege der bisherigen Projekte konzentrieren. Das liegt auch am hohen Durchschnittsalter der aktiven Mitglieder.

Regelmäßig im Einsatz sind die Mitglieder des Verschönerungsvereins in Calbe.

Calbe. - Der Verschönerungsverein in Calbe befindet sich mit seinem Arbeitsteam in der Winterpause. Das bestätigt Klaus Weila, der in dem Verein die Arbeitseinsätze seit Jahren plant. „Wir haben im vergangenen Jahr viel gemacht“, sagt er. Die sogenannte Freitagsbrigade war hier unermüdlich über viele Wochen im Einsatz und hat erneut in der Kleinstadt ihre Spuren hinterlassen.