Schönebeck/Barby. - Ein Mann aus der Einheitsgemeinde Barby ist für Trunkenheit im Verkehr und für gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr angeklagt. Im Amtsgericht Schönebeck fand nun der Prozess gegen ihn statt. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Mann am 27. Januar dieses Jahres die geschlossenen Schranken an einem Bahnübergang bei Sachsendorf umfahren haben. In dem Moment passiert ein Güterzug die Strecke und erfasst das Fahrzeug. Über zwei Promille soll der Mann dabei intus gehabt haben.