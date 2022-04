Verwaltungsgericht prüft weiter Bürgermeisterwahl in Calbe

Sven Hause bleibt vorerst als Bügermeister von Calbe unvereidigt. Grund ist die Klage des Gegenkandidaten Klaus Kirchleitner - er zweifelt die Rechtmäßigkeit der Wahl an.

Muss die Bürgermeisterwahl in Calbe wiederholt werden? Herausforderer Klaus Kirchleitner fordert das und bemüht die Justiz.

Calbe - Die vergangene Bürgermeisterwahl in Calbe beschäftigt das Verwaltungsgericht in Magdeburg. Kandidat Klaus Kirchleitner klagt und zweifelt die Rechtmäßigkeit der Wahl an. Kirchleitner ist überzeugt, dass die Wahl wiederholt werden muss.