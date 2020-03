Ein Schild mit der Aufschrift "Corona-Testzentrum" ist an der Straße aufgestellt. Foto: Felix Kästle/dpa

Im Salzlandkreis gibt es für Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, verschiene Anlaufstellen.

Schönebeck/Bernburg/Egeln (dt) l Im Salzldandkreis gibt es mehrere Anlaufstellen für Personen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen. Eine Übersicht, wo getestet wird, wann es möglich ist und was man benötigt:

Schönebeck

Auf einerm Parkplatz in der Boeltzigstraße befindet sich das Drive-In, das von der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet wurde. Mit dem Auto kann kann über eine Einbahnstraßensystem bis zum Wohnanhänger vorgefahren werden. Dort wird das Test-Set (auszufüllende Unterlagen und Proberöhrchen) ausgehändigt. Der Test wird selbst mit einem Abstricch im Rachen durchgeführt und das Röhrchen danach in den vorbereiteten Behälter geworfen. Personen bekommen eine Nummer und können den Befund dann online abrufen. Die Auswertung des Tests kann bis zu 48 Stunden dauern. Um den Test zu absolvieren, ist eine ärztliche Zuweisung notwendig.

Zu folgenden Zeiten ist das Drive-In geöffnet:

Montag, Dienstag und Donnerstag: 10 bis 12:30 Uhr und 14 Uhr bis 15:30 Uhr

Mittwoch und Freitag: 10 bis 12:30 Uhr

Bernburg

Der Salzlandkreis testet in Kooperation mit Ameos in Bernburg, Roschwitz Haus 4 in der Thomas-Müntzer-Straße auf das Coronavirus. Höchstens zehn Personen, vorrangig mit Symptomen und Kontakten, werden gleichzetig eingelassen. Eine medizinische Zuweisung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind der ausgfeüllte Fragebogen und die Chipkarte der Krankenkasse. Das Ergebnis wird 24 Stunden später dem Hausarzt mitgeteilt.

Zu folgenden Zeiten ist das Testzentrum in Bernburg geöffnet:

Montag bis Freitag: 15 bis 18 Uhr.

Egeln

Auch in Egeln auf dem Parkplatz in der Barfüßerstraße 1 wurde eine Testzentrum eingerichtet. Es befindet sich gegenüber der Arztpraxis des MZV Börde und wird auch darüber betrieben. Eine ärztliche Zuweisung ist nicht notwendig. Wichtig aber: Es müssen die bekannten Symptome des Coronavirus vorliegen und die Person muss aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgeschriebenem Risikogebit kommen oder Kontakt mit einem Kranken gehabt haben. Vor Ort wird außerdem ein Fragebogen durch die Krankenschwestern ausgefüllt. Chipkate nicht vergessen.

Öffnungszeiten des Testzentrums in Egeln: