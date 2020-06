In Schönebeck gab es einen Coronafall an einer Klinik. Der Großteil der Covid-19-Tests von Mitarbeitern und Patienten fiel bislang negativ aus. Foto: Bernd Thissen/dpa

Die Corona-Testergebnisse aus Rehaklinik Waldburg-Zeil sind durchweg negativ. Die Ergebnisse aus dem Ameos-Klinikum sind noch unvollständig.

Paul Schulz Paul Schulz arbeitet seit Oktober 2019 als Redakteur bei der Schönebecker Volksstimme. Vorher hat er in den Redaktionen in Burg, Zerbst und Schönebeck volontiert. Bevor er bei der Volksstimme angefangen hat, schloss er ein Journalismus-Studium an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal ab. Paul.Schulz@volksstimme.de ›

Bad Salzelmen l Die Corona-Testergebnisse aus der Reha-klinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen liegen nun vollständig vor – sie sind durchweg negativ ausgefallen. „Für die Klinik hat der Salzlandkreis daher den verhängten Aufnahmestopp und das Besuchsverbot aufgehoben“, informiert Marianne Bothe aus der Pressestelle des Salzlandkreises.

Doch noch liegen nicht alle Ergebnisse der insgesamt 250 durchgeführten Tests vor. Denn auch die Mitarbeiter und Patienten der Ameos-Klinik in Bad Salzelmen mussten getestet werden. Dort lagen zwar bereits am Freitag 152 negativ ausgefallene Corona-Tests vor, auf einige Ergebnisse wird aber immer noch gewartet. Und solange diese nicht vorliegen, gelten dort weiterhin der angeordnete Aufnahmestopp und das Besuchsverbot.

Anlass für die zahlreichen Testes war, dass vergangene Woche eine Patientin aus Magdeburg, die in der Reha-Klinik und der Inneren Klinik in Bad Salzelmen behandelt wurde, zunächst positiv auf Corona getestet wurde.

Der Gesundheitsfachdienst des Salzlandkreises und das Ameos-Klinikum ergriffen daraufhin umgehend Sicherheitsvorkehrungen, indem ein Aufnahme- und Entlassungsstopp angeordnet wurden. Weiterhin wurden Besuche verboten. Zudem mussten alle Patienten und Mitarbeiter in den Kliniken getestet werden.

Vorsorglich wurden auch die Sanitäter getestet und in häusliche Quarantäne geschickt, die den Krankentransport bei der Verlegung der Patientin von der Reha-Klinik Waldburg-Zeil in die Innere Klinik von Ameos in Schönebeck durchgeführt haben. Im gleichen Zusammenhang wurden auch sämtliche Mitarbeiter der Rettungswache in Schönebeck einem Covid-19-Test unterzogen. Hier liegen laut Salzlandkreis 25 negative Testergebnisse vor.

Ende vergangener Woche wurde auch die Magdeburgerin noch zwei weitere Male auf Covid-19 getestet. In beiden Fällen fiel der Test negativ aus. Darüber hinaus ist die Frau, die altersbedingt der Risikogruppe angehört, symptomfrei. Möglicherweise handelte es sich also um einen fehlerhaften Test und somit um „falschen Alarm“.

So bleibt es – Stand gestern Nachmittag – bei insgesamt 68 positiv getesteten Personen im Salzlandkreis, die alle inzwischen als genesen gelten. Derzeit befinden sich noch 16 Personen aus dem Salzlandkreis in häuslicher Quarantäne. 301 Personen konnten bereits aus der angeordneten Quarantäne entlassen werden, so Marianne Bothe.