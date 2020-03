Im Salzlandkreis ist am Montag eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Indes wird bei Ameos aufgerüstet.

Bernburg (vs) l Der Salzlandkreis vermeldet bis zum Stand Dienstagnachmittag einen neuen Coronfall. Wie die Verwaltung mitteilt, erhöht sich die Zahl der Infizierten damit auf 40 Personen. Unter Berufung auf den Fachdienst Gesundheit heißt es weiter, dass die Person zwar im Salzlandkreis gemeldet ist, sich aber bereits seit Anfang März durchgängig in einem anderen Bundesland aufhalte. Am Montag hatte es keinen neuen Fall gegeben.

Zwei der infizierten Coronafälle im Salzlandkreis werden aktuell intensivmedizinisch behandelt. 11 der positiv getesteten Personen gelten als wieder gesund. Aktuell befänden sich 129 Personen in Quarantäne, 40 konnten bereits daraus wieder entlassen werden.

Im Zuge dessen teilt der Salzlandkreis auch mit, dass das Ameos-Klinikum in Bernburg zum Schwerpunktkrankenhaus für Covid-19-Patienten mit stationärem Versorgungsbedarf für den Salzlandkreis erklärt wird. Die Einrichtung stehe mit zwölf intensivmedizinischen Betten, 20 Betten auf einer eigens eingerichteten Isolierstation sowie Beatmungsgeräten für vollumfängliche und leitliniengerechte Versorgung bis hin zur Intensivbetreuung im Salzlandkreis bereit.

Verdachtsfälle werden weiterhin an den Standorten in Aschersleben und Schönebeck diagnostiziert. Außerdem sehe ein Stufenplan vor, dass die medizinisch notwendige Versorgung von Covid-19 negativen Patienten, in Abhängigkeit der Ausbaustufe der Isolierstation und der Belegung des Klinikums Bernburg, in den Ameos-Klinika Aschersleben, Staßfurt oder Schönebeck erfolgen wird.