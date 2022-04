Volkskrankheit Depression: Wie sich ein Schönebecker ins positive Leben zurückkämpfte

Schönebeck - „Ein Beinbruch wäre mir lieber gewesen.“ Sven Frey atmet tief durch. Ein zartes Lächeln umspielt seine Lippen. Der 43-Jährige leidet an einer Krankheit, die nach außen nicht sichtbar ist. Die nicht einfach per Röntgenbild diagnostiziert werden kann. Sven Frey ist depressiv. Seit Jahrzehnten. Lange ahnte er nicht, was mit ihm nicht stimmte. Bis seine Hausärztin seine Symptome richtig deutete. Das ist inzwischen zehn Jahre her. Seitdem ist viel passiert im Leben des Schönebeckers. Er war ganz tief unten. Was ihm wirklich half, wieder die positiven Seiten zu sehen ...