Susanne und Jörg Sippmann leben ihrenTraum: Sie kauften sich ein Segelboot und überquerten den Atlantik. Dafür nahmen sie auch Entbehrungen in Kauf.

Susanne (62) und Jörg Sippmann (66) haben es getan. Sie sind „ausgestiegen“. Ausgestiegen aus ihrem bisherigen Alltag, eingestiegen in die große, weite Welt. Um es weniger poetisch zu sagen: Die beiden Barbyer haben sich eine 43 Fuß lange Segeljacht gekauft, mit der sie den Atlantik überquerten. Derzeitiger Liegeplatz ist Guatemala in Zentral-Amerika. Gegenwärtig sind sie in Barby, weil dort Hurrikan-Saison ist.