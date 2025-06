Gottesgnaden. - Auf der kleinen Saaleinsel Gottesgnaden wird es am Sonnabend, 14. Juni ab 16 Uhr wieder laut. Albrecht Ecke lädt zum inzwischen 17. Musikfestival auf die große Wieder hinter der Kirche ein. Er sei sehr froh, dass es auch in diesem Jahr die Veranstaltung wieder geben könne, sagt der ehemalige Calbenser, der den Saalehof auf der Insel betreibt. Mehrere Bands hat er wieder an die Saale eingeladen. Sie sollen für die musikalische Unterhaltung des zahlreich erwarteten Publikums sorgen.

Es passiere schon mal, dass man bei Wortspielereien mit dem Bandnamen auf „Seifenblasen“ stößt, doch hier geht es schon um Saiten und Blasinstrumente und die werden von zwei Musikanten gespielt, die sich mit ihrer ganz persönlichen Stilistik und musikalischer Vielfalt in das Duo einbringen. Marco Böttger, der mehr in der Gypsy-Tradition zu Hause ist, übernimmt in dieser Besetzung die harmonische Begleitung und überrascht die Zuhörer mit Solos technischer Höchstleistung. Dieter Gasde steuert Töne mit Saxophon, Querflöte, Bluesharp, chromatischer Mundharmonika, Mundposaune, Cajon u.a. div. Percussionsinstrumenten bei. Beide gehen auf eine musikalische Reise mit ganz eigenen Interpretationen der Songs von Ray Charles, Duke Ellington, Carlos Jobim, Stevie Wonder, Eric Clapton, Fats Waller, Josef Kosma und vielen anderen.

Carsten Degenhardt tritt mit dem String Blow Duo auf. Foto: Albrecht Ecke

Carsten Degenhardt ist ein Freund und gern gesehener Gast des Duos. Es verbinden die drei Musiker viele gemeinsame Jahre und Auftritte in unterschiedlichen Konstellationen. Carsten ergänzt die beiden dieses mal um Bass, Gitarre und Mandoline und schöpft aus einem reichen musikalischen Erfahrungsschatz vor allem als Gitarrist verschiedener Thüringer Bands vom Duo bis zur „Nerly Bigband“ aus Erfurt. So ist er mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen vom Blues, Swing, Rock bis hin zum Funk vertraut.

Musikalische Vielfalt, Virtuosität und vor allem die große Spielfreude, die immer wieder Neues entstehen lässt und somit jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis werden lässt – das möchte das „String Blow Duo & Carsten Degenhardt“ seinem Publikum vermitteln. Mit dabei ist zudem Jane Allison. Die Waliserin ist nach Berlin gezogen und wird an dem Tag in Gottesgnaden erwartet. Jane Allisons honigsüße Stimme aus Scrubstone-Denim und Maulbeerwein enthält ein ganzes Leben, das sie in vollen Zügen genießt. Mit ihrer reinen, zu Herzen gehenden Stimme, durchdrungen von Dramatik und schierer Anziehungskraft, versteht sie es, ihr Publikum in den Bann zu ziehen. Die „Watertower Blues Band“ aus Magdeburg ist ebenso mit dabei. Fünf Freikarten für das Musikfestival stellt der Veranstalter wieder zur Verfügung.

Die Karten können die Volksstimme-Leser am Samstag, 7. Juni gewinnen. Die ersten fünf Anrufer ab Punkt 11 Uhr unter der Nummer 039 21/942 765 erhalten jeweils eine Freikarte zum Besuch des Festivals. Alle anderen müssen zehn Euro pro Person für eine Karte auf den Tisch legen.