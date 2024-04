Betrug Vorsicht bei „Kassen-Anruf“: Das raten AOK, Barmer und Polizei im Salzland

Laut AOK geben sich derzeit Betrüger vermehrt als Kassen-Mitarbeiter aus. Sie versuchen via Telefon an persönliche Informationen oder Kontodaten zu gelangen. Wie schützt man sich am besten?