In diesem Jahr war die Sanierung des Freibades in Schönebeck eine der besonders beäugten Baustellen im Stadtgebiet. Im Sommer 2025 soll dort wieder geschwommen werden.

Was wird nächstes Jahr? Und vor allem: Was wird nächstes Jahr fertig? Und welche neuen Baustellen entstehen in Schönebeck? Im zweiten Teil des Interviews zum Jahreswechsel spricht Frank Klemmer mit Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch über das Jahr 2025.