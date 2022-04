Wärmevertrag-Fiasko: Wie geht es zwischen Barby und EMS nun weiter?

Eine der drei Heizanlagen, die die EMS ohne einen rechtsgültigen Vertrag gebaut hat, befindet sich in der Gemgeindeverwaltung Pömmelte. Was diese Anlage Barby letztendlich kosten wird, steht noch nicht fest. Die EMS hat bisher keine Zahlen vorelegt.

Barby - Beim kürzlich abgehaltenen Hauptausschuss als auch beim Stadtrat ging es bei einem bestimmten Thema heiß her. Der Grund war die Vergabe eines sogenannten Wärmecontractings an die Erdgas Mittelsachen GmbH (EMS). Im Rahmen eines solchen Vertrages wird in einem festgelegten Zeitrahmen und Umfang die Lieferung von Wärme und der Neubau, Pflege und Wartung von Heizungsanlagen festgelegt. Ein solcher Vertrag bestand schon seit 2003 zwischen der Stadt Barby und der EMS. Dieser sollte verlängert werden, so das Ansinnen der Stadt.