Wegen Wartungsarbeiten muss die Fähre in Calbe am Mittwoch zeitweise gesperrt werden.

Calbe (ok) l Wegen Wartungsarbeiten am Hauptseil der Saalefähre wird die Saalefähre Calbe - Gottesgnaden am Mittwoch bis voraussichtlich 14.30 Uhr für den Verkehr eingestellt. Das teilt das Rathaus am Dienstagnachmittag mit.

Die Arbeiten müssten dringend durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung.