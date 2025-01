Straßenarbeiten Warum alte Kanäle, durch die noch Abwasser fließen, eine Baustelle in Calbe verzögern

Keiner wusste, dass sie noch da sind: Alte Abwasserkanäle, die jetzt zu Absenkungen an der Magdeburger Straße in Calbe geführt haben. Erst sollten sie einfach nur verfüllt werden. Bis ein Blick mit der Kamera in die Tiefe zeigte, dass das einfach so vielleicht doch keine so gute Idee wäre.