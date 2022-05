Warum hier früher Kartoffelkäfer abgegeben werden durften

Großmühlingen - „Als Kind bin ich jeden morgen zu dem Gebäude gegangen und habe Brötchen geholt“, erinnert sich Fritz Pösel, der seit vielen Jahren in Schönebeck wohnt und per Telefon mitgemacht hat. Aufgewachsen ist er in Großmühlingen. Als er ein kleiner Junge war, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, hat er regelmäßig das Haus in der heutigen Dunkelstraße besucht. Im heutigen Wohnhaus (das Gebäude ganz rechts), sei früher die Bäckerei Schneider gewesen. Lesen Sie hier, die Geschichte über das Verwaltungsgebäude in Biere.

Die Freude über die frischen Backwaren sei nicht das schönste an der Bäckerei gewesen. „In den 50er Jahren fuhr dort immer eine elektrische Eisenbahn durchs Schaufenster. Da sind wir Kinder gerne vor stehen geblieben und haben zugeschaut“, erzählt Pösel. Das sei in der oftmals nicht einfachen Nachkriegszeit eine schöne Ablenkung gewesen. Im Flachbau, das Haus ganz links im Bild, sei früher die Gemeinde untergebracht gewesen. Vor einigen Jahren wurde es abgerissen, dort befindet sich jetzt ein Parkplatz für die Kindertagesstätte.

Das Haus hätten die Bewohner des Dorfes im Jahr 1950 aufgesucht, um Kartoffelkäfer abzugeben. Was für heutige Kinder vielleicht etwas seltsam klingt, war damals selbstverständlich. Denn in dem Jahr gab es eine Kartoffelkäfer-Plage in der DDR. Und die Regierung belohnte jedem Bürger, der einen Käfer abgab, mit einem Pfennig. Vor allem für die jüngsten im Ort war es ein Anreiz, die Felder von den Käfern zu befreien und sich dadurch einen kleinen Obolus abzuholen und diesen gleich wieder in Backwaren von Bäcker Schneider zu investieren.

Nach der Schule: Pfannkuchen für den Nachhauseweg

Neben der Gemeinde und der Bäckerei hätte damals noch eine Familie Duschek in der Straße gewohnt. Später ist Fritz Pösel nach Schönebeck gezogen. Noch heute denkt er mit viel Freude an seine Kindheit in Großmühlingen zurück.

Positive Erinnerungen hat auch Helga Wischnowski an die Gebäude. Sie schrieb per E-Mail, dass sie in Kleinmühlingen gewohnt hatte und noch immer wohnt, aber in Großmühlingen zur Schule gegangen sei. Wenn es früher Schulschluss gab, hätte sie sich bei Bäcker Schneider für fünf Pfennig ein Brötchen oder für 20 einen Pfannkuchen als Wegzehrung geholt.

Ebenfalls sehr gute Erinnerungen hat Irmgard Brinkmann. Sie wohnt zwar seit langer Zeit in Biere, ist aber in Großmühlingen aufgewachsen. „Schräg gegenüber von der Bäckerei Schneider war unser Wohnhaus“, sagt Brinkmann. Sie erinnert sich an das große Gemeindegebäude auf der linken Seite, wo sie auch als Kind die Kartoffelkäfer abgegeben hat. Damals hätte die Schädlingsplage noch eine viel größere Bedeutung gehabt, weil jedes Haus einen Acker gehabt habe, berichtet die Leserin. Alles in allem sei damals „die Welt noch in Ordnung gewesen“.

Heimat-Erinnerungen: Mit dem Vater zum Haareschneiden

Eine sehr lebhafte Erinnerung an die Straße hat Leserin Magrit Kemp aus Großmühlingen. Sie schreibt in ihrem Brief: „Das rechte Haus ist die ehemalige Bäckerei Schneider. Dort habe ich mit meinem Vater viel Zeit verbracht, mein Vater war zu der Zeit Friseur.“ Einer der Kunden ihres Vaters sei Bäcker Schneider gewesen. Wenn ihr Vater ihm die Haare geschnitten hat, sei sie als Kind immer mitgekommen, so Margit Kemp weiter. Sie sei in Großmühlingen geboren und wohne noch immer im Ort.

Zur Aufklärung des Heimaträtsels trug auch Klaus-Dieter Schmidt aus Eggersdorf bei. Er erklärt, dass sich zwischen dem Gebäude der Verwaltung und dem Wohnhaus ein Schuppen befand, den die Gemeinde zur Lagerung von Chemikalien genutzt hätte. Später sei dieser an die neuen Besitzer des Wohnhauses abgegeben worden, die dort eine Garage errichtet hätten.

Da auch dieses Mal wieder eine Vielzahl an Lesern am Volksstimme-Heimaträtsel teilgenommen hat, musste erneut das Los entscheiden, wer beim Gewinnspiel gewonnen hat. Dieses mal darf sich Helga Wischnowski aus Kleinmühlingen über den 10-Euro Bibergutschein freuen. Herzlichen Glückwunsch! Sie dürfen sich Ihren Gewinn in der Redaktion in Schönebeck abholen. Die Volksstimme bedankt sich bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen. Machen Sie auch das nächste Mal wieder mit, wenn wir uns auf Spurensuche in der Heimat begeben.