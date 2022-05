Warum Napoleon für den Rüben-Reichtum in Welsleben verantwortlich war

Früher gab es regelrechte „Rübenburgen“ in Welsleben. Was ein Dekret von Kaiser Napoleon damit zu tun hatte.

Welsleben - „Alles fing damit an, dass Napoleon Bonaparte 1811 sein berühmtes Zuckerrüben-Edikt erlassen hat“, erklärt Gisela Ziegler. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Elmar sowie Roland Loose und Hans-Jürgen Korn Teil der Geschichtsarbeitsgruppe in Welsleben. In dem Zusammenhang hat die Gruppe viel in der Ortschronik zur Geschichte des Zuckerrüben-Anbaus in Welsleben geforscht. Doch was hat das mit dem berüchtigten französischen Kaiser Napoleon zu?