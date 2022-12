Was am Donnerstag zum bundesweiten Warntag im Salzlandkreis passiert

Donnerstag, 8. Dezember, findet der bundesweite Warntag statt. Unter anderem über ihr Handy sollen Bürger gewarnt werden, ebenso über heulende Sirenen. In Schönebeck bringt man sich darüber hinaus noch ein, in Staßfurt fordert man Hilfe vom Bund für den Ausbau der Sirenen.

Schönebeck/Staßfurt - Heulende Sirenen, Durchsagen im Radio, Warnmeldungen auf dem Handy – das erwartet die Bürger am Donnerstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr. Doch es ist kein Grund zur Panik, denn das ist alles nur ein Test: es ist bundesweit Warntag. Doch was genau soll an dem Tag alles getestet werden, wie bereiten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Verwaltungen in Schönebeck, Staßfurt und auf Kreisebene darauf vor und wie funktioniert das mit den Warnmeldungen auf dem Smartphone?