Das SOS-Kinderdorf in Calbe lädt die Ferienkinder ein, in der Einrichtung spannende und abwechslungsreiche Tage zu erleben.

Was es in den Feriendöfern entlang der Saalestadt neues zu erleben gibt

Ferien in Calbe

Angebote für Kinder gibt es in den ferien im SOS-Kinderdorf.

Calbe/Bernburg. - Die Sommerferien haben begonnen und damit die Frage, was können die Kinder in den Ferien erleben? Denn in der Regel reicht der Urlaub der Eltern kaum aus, um die sechs Wochen durchgehend mit den Kindern zu verbringen.