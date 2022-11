Was es mit der Ziegenbrücke von Welsleben auf sich hat

Welsleben in der Gemeinde Bördeland ist um eine tierisch-kuriose Attraktion reicher: In dem Ort gibt es eine Ziegenbrücke.

Damit seine Ziegen von einen Garten in den nächsten gelangen können, hat der Welsleber Tino Elsholz seinen Tieren kurzerhand eine Brücke gebaut.

Welsleben - Seit dem Frühjahr ist das Dorf Welsleben in der Gemeinde Bördeland um eine kleine Attraktion reicher. Die „Ziegenbrücke“ hat nämlich schon den einen oder anderen neugierigen Besucher angezogen, berichtet Tino Elsholz. Er ist auch derjenige, der die Brücke in der Kleingartenanlage errichtet hat. Doch warum eigentlich? „Ich habe die Brücke gebaut, damit die Ziegen eigenständig von einen leerstehenden Garten in den nächsten kommen. Dazwischen befindet sich nämlich ein Weg, der von den Pächtern genutzt wird“, erklärt er.