Was in drei Tagen auf dem Weihnachtsmarkt in Calbe los sein wird

Calbe. - Heute beginnt der Weihnachtsmarkt in der Saalestadt. Drei Tage wird es weihnachtlich im Zentrum der Kleinstadt. Wie in den Jahren zuvor hat sich die Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt mit dem Programm des Markttreibens beschäftigt.

Neben dem Marktplatz wird auch der kleine Hof neben dem Braunen Hirsch wieder für die Besucher geöffnet sein. Hier gibt es vor allem für die Kinder jede Menge zu erleben. Auch schaut der Weihnachtsmann hier in den nächsten Tagen öfter vorbei. Der Weihnachtsmarkt in Calbe am dritten Adventswochenende soll den Einwohnern die Gelegenheit geben, die Adventszeit in vollen Zügen vor der Haustür zu genießen. Weil der Weihnachtsmarkt vor allem auch ein Fest der Sinne ist, gibt es natürlich wieder jede Menge Aromen zu erleben und zu genießen. Mit dabei ist wie immer auch der Heimatverein, der über den Hof neben dem Braunen Hirsch erreichbar ist. Dabei hat der Heimatverein vor allem für Familien mit Kindern wieder die Weihnachtsspielwiese aufgebaut.

Wem es draußen zu kalt ist, kann sich hier beim Spielen aufwärmen und eine kleine Zeitreise unternehmen. Jede Menge Spielzeug älteren Datums gibt es auf der Weihnachtsspielwiese. Hier können die Kinder erleben, wie ihre Eltern einst gespielt haben und ihnen dafür zur Verfügung stand. Für die erwachsenen Besucher gibt es jede Menge Unterhaltung bis Mitternacht heute und morgen auf dem Weihnachtsmarkt. Live-Musik erwartet hier die Besucher. Bei einem Glas Glühwein lässt es sich so vielleicht etwas länger aushalten. Morgen lohnt ein Besuch des Weihnachtsmarktes am Abend auf jeden Fall. Um 20 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk über dem Marktplatz. Bis in den späten Abend gibt es ebenso Livemusik auch hier.

Am Sonntag wird es ebenso musikalisch, wenn der Frauenchor inTakt um 14.30 Uhr sein Adventskonzert beginnt. Viele Musikerwerden eine tolle Weihnachtsstimmung in die Kirche zaubern.

Das Programm

Freitag, 13. Dezember 2024, Öffnungszeit von 15 – 24 Uhr

15.30 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister und die Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“15.40 Uhr Die Kinder der Kindertagesstätte „Zwergenland“ auf der Rathaustreppe16 - 18 UhrKinderweihnacht auf dem Hof der Gaststätte „Brauner Hirsch“ Feuerschale und Stockbrotbacken und gemütliches Beisammensein, viele kleine und große Überraschungen, Besuch vom Weihnachtsmann 19 - 24 Uhr Weihnachtliche Klänge aus aller Welt auf der Rathaustreppe mit dem Duo „Smoke„n Harmony“ aus Gommern

Sonnabend, 14. Dezember 2024, Öffnungszeit von 14 – 24 Uhr

14 - 18 UhrKinderweihnacht auf dem Hof der Gaststätte „Brauner Hirsch“, Feuerschale und Stockbrotbacken, Besuch vom Weihnachtsmann 15 - 17 Uhr Reiten für Kinder15.15 Uhr Die Kinder der Kindertagesstätte „Haus des Kindes“ auf der Rathaustreppe 16 Uhr Die Kinder der städtischen Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ auf der Rathaustreppe16.30 Uhr Tanzaufführung der Hortkinder der Grundschule G. E. Lessing vor dem Rathaus17 Uhr Die Erzieherinnen der Awo-Kindertagesstätte „Haus des Kindes“ präsentieren im Hof „Kinderweihnacht“ das Weihnachtsmärchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“17.30 Uhr Weihnachtliches Line-Dance vor dem Rathaus19 Uhr Weihnachtsmusik, Rock & Pop live gesungen auf der Rathaustreppe von Marie-Therese Alber (ehemalige Sängerin der Band Atemlos)20 Uhr Großes Weihnachtsfeuerwerk20.30 - 24 Uhr Buntes Treiben auf dem Weihnachtsmarkt20.30 - 24 Uhr Live-Musik mit „Die Stubenrocker“ im Innenhof der Gaststätte „Brauner Hirsch“

Sonntag, 15. Dezember 2024, Öffnungszeit von 14 – 18 Uhr

15 - 17 UhrReiten für Kinder mit dem Reit- und Kutschbetrieb Juri Lustig und den Ponys Hanna und Oki- Doki vor dem Hof „Kinderweihnacht“ (Gaststätte Brauner Hirsch)14 - 17 UhrWeihnachtliche Klänge und aktuelle Hits - Live-Musik auf der Rathaustreppe14 - 16 UhrCalbenser Frauenchor „inTakt“ und Gäste beim Adventskonzert „Ein Leuchten wie Silber und Gold“ in der St.-Stephanie-Kirche 15 - 18 UhrAktion „Portrait Schnellzeichner“ mit Karl-Heinz Klapproth - Zeichnungen sofort zum Mitnehmen17.30 Uhr Letzte Runde mit DJ Klaus Berner und Bürgermeister Sven Hause