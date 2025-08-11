Das Kult-Kino der EMS lädt wieder in den Kurpark von Bad Salzelmen ein, um diesmal einen Musikfilm zu zeigen. Die Hauptrolle spielt dabei ein Affe.

Was macht Robbie Williams an der Elbe in Schönebeck?

Das Kult-Kino der EMS kommt am 29. August wieder in den Kurpark.

Schönebeck. - Es wird wieder kultig im Kurpark. Das EMS-Kult-Kino kommt auch 2025 nach Schönebeck. Am 29. August flimmert wieder ein Film über die Riesenleinwand, die die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) aufbauen wird. Mit dem ausgewählten Film ist EMS-Pressesprecher Frank Sieweck optimistisch, wird das Kult-Kino auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Freunde des bewegten Bildes in den Kurpark locken.