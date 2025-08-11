Kult-Kino Was macht Robbie Williams an der Elbe in Schönebeck?
Das Kult-Kino der EMS lädt wieder in den Kurpark von Bad Salzelmen ein, um diesmal einen Musikfilm zu zeigen. Die Hauptrolle spielt dabei ein Affe.
11.08.2025, 17:33
Schönebeck. - Es wird wieder kultig im Kurpark. Das EMS-Kult-Kino kommt auch 2025 nach Schönebeck. Am 29. August flimmert wieder ein Film über die Riesenleinwand, die die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) aufbauen wird. Mit dem ausgewählten Film ist EMS-Pressesprecher Frank Sieweck optimistisch, wird das Kult-Kino auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Freunde des bewegten Bildes in den Kurpark locken.