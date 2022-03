Was sich bei Mülltonnen mit Chips im Salzlandkreis ändert

Schönebeck/Staßfurt - „Vor Umstellung des Systems gab es im Jerichower Land die gleichen Befürchtungen wie im Salzlandkreis und dadurch auch schwierige politische Debatten. Dabei war auch damals schon das Identsystem in weiten Teilen Deutschlands etabliert“, reagiert Steffen Burchhardt auf Anfrage der Volksstimme. Der Landrat des Jerichower Landes kann sich noch gut daran erinnern, dass es auch in der Bevölkerung und bei Vermietern Vorbehalte gab. „Die Befürchtungen haben sich nach nunmehr vier Jahren aber nicht bestätigt.“ Im Salzlandkreis gibt es Bedenken. Doch wie funktioniert das so genannte Behälteridentifikationssystem überhaupt? Und was würde sich für die Salzländer ändern, wenn es auch hier eingeführt wird?