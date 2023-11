Stadtverwaltung will mit mehr Bäumen die Elbestadt weiter grüner machen. Schönebecker Bürger können dabei helfen

Was zu tun ist, wenn ich Baumspender in Schönebeck werden will?

Schönebeck. - Ob es der Wunsch ist, die Stadt grüner zu machen, oder auch wegen der Geburt eines Kindes – Gründe für eine Baumspende sind unterschiedlich und flexibel. Glaubt man dem DDR-Künstler Holger Biege, beziehungsweise dem von ihm zitierten Dichter, ist die Pflanzung eines Baumes, eines von drei Dingen, die ein Mann im Leben schaffen sollte. Für Schönebecker, die gerne Baumspender werden wollen, hat die Stadt gemeinsam mit dem Solepark die Aktion „Mein Baum für Schönebeck“ ins Leben gerufen.

1 Wo kann gespendet werden?

Spender können zwischen verschiedenen Orten in der Stadt wählen, wo ihr Baum gepflanzt werden soll und die Stadt grüner machen soll. Dazu hat die Verwaltung eine Internetseite ins Leben gerufen, die Auskunft gibt, wo Bäume auf Spender warten.

Dazu zählen der Breiteweg, wo noch 36 Spenden möglich sind. Der Ostfriedhof (53), der Westfriedhof (8), Geschwister-Scholl-Straße (70) und die Friedhöfe Frohse (2) und Plötzky (1).

Im Kurpark und dem Areal des Soleparks stehen derzeit keine Plätze zur Verfügung, um Bäume zu pflanzen.

2 Was für Bäume stehen zur Auswahl?Was kosten sie?

Auch hier gibt es Vorgaben, die durch das Sachgebiet Grünanlagen und der Solepark gemacht haben. Im Breiteweg stehen zur Auswahl: 19 Ulmen, 13 Frühlingskirschen und vier Blutpflaumen. Die Ulmen sind mit 600 Euro pro Baum am teuersten. Für Frühlingskirschen und Blutpflaumen müssten Spender 400 Euro bezahlen. Die Stadtbirne, die in der Geschwister-Scholl-Straße gepflanzt werden soll, kostet 500 Euro. Amberbaum, Robinie (jeweils 300 Euro) und Mandelbaum (400 Euro) sind für den Ostfriedhof vorgesehen. Mehlbeere, Rotdorn und ebenfalls Amberbaum (jeweils 300 Euro) sowie die Hopfenbuche (500 Euro) stehen für den Westfriedhof zur Verfügung. Für den Friedhof in Frohse kann die Hängeweide (300 Euro) gepflanzt werden und der Schnurbaum (400 Euro) für den Friedhof Plötzky.

3 Wo können sich Spender Wünsche anmelden?

Eine Variante ist per Mail an baumspende@schoenebeck-elbe.de zu schreiben. Unter der unten angefügten Internetadresse kann das Anmeldungsformular ausgefüllt werden und an die Stadtverwaltung geschickt werden.

Unter der Adresse: www.schoenebeck.de/de/mein-baum.html finden sich weitere Informationen.