Hier weihnachtet es in Schönebeck

In Bad Salzelmen findet der Weihnachtsmarkt am und im Salzlandmuseum traditionell am 1. Adventswochenende statt. Das vorweihnachtliche Treiben ist am Sonnabend, 30. November, von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 18 Uhr. An beiden Tagen wird jeweils gegen 15 Uhr der Weihnachtsmann erwartet. Im Museum wird eine Ausstellung über Barbie-Puppen eröffnet.

In Schönebeck ist am zweiten Adventswochenende Weihnachtsmarkt. Geöffnet ist dieser am Freitag, 6. Dezember, sowie am Sonnabend, 7. Dezember, von jeweils 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. Es gibt an allen Tagen viel Musik, viel Unterhaltung für die Kinder und natürlich schaut nachmittags auch der Weihnachtsmann vorbei.