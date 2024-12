Auch im neuen Jahr werden traditionell wieder die Weihnachtsbäume in der Gemeinde Bördeland verbrannt.

EICKENDORF/KLEINMÜHLINGEN/EGGERSDORF/ZENS. - Bei dieser Tradition darf auch mal was in Flammen stehen: nämlich Weihnachtsbäume. Die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Bördeland laden alle Jahre wieder zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen ein. Wo die alten Nadelbäume brennen und auch abgegeben werden können, hat die Volksstimme in einer Übersicht zusammengefasst.