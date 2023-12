Am Sonnabend wird in Groß- und Klein Rosenburg der Kulturgeschmack auf ganzer Breite bedient. Dazu zählen nach dem Adventsmarkt auf der Burgruine rockmusikalische Auftritte in Willem Janssen van Doorns Rockscheune. Mit dabei auch die Rosenburger Lokalmatadoren von „Rock Village“ in verändeter Besetzung.

Groß Rosenburg. - Am kommenden Sonnabend, 9. Dezember, werden die Burgruine in Klein Rosenburg und die Rockscheune in der Fabrikstraße in Groß Rosenburg das adventliche Epizentrum der Weihnachtlichkeit werden.

Auf der Burg findet am Vorabend des zweiten Advent das weihnachtliche Treiben statt. Wie Bürgermeister Michael Pietschker sagt, seien die wesentlichen Ausrichter der Burgverein, der Rosenburger Carnevals- und Kulturverein, die Feuerwehr und die evangelische Kirchengemeinde.

Dafür entfällt die Burgweihnacht, die eine Woche später gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt ist die Orgelwiedereinweihung in der Breitenhagener Christophoruskirche geplant. Der Ortschef freut sich über das Miteinander der Vereine, die auf der Rosenburg-Ruine gemeinsame Sache machen werden.

Kerzen ziehen im Keller

Anders als in den Vorjahren, wird der Burgkeller nur den Kerzenziehern, Bastlern und Märchenerzählern zur Verfügung stehen. Alle anderen Aktionen zwischen 14 und 17.30 Uhr finden Open Air rund um die lodernde Feuerschale statt. Dort ist dann auch das zweite Rosenburger Weihnachtssingen geplant, bei dem jeder Gast zum Mitsingen eingeladen ist.

Adventskranz im malerischen Turmgewölbe. Hier sorgen der Burgverein & Co. für Gemütlichkeit. Archivfoto: Linßner

Es gibt hausgebackenen Kuchen, gebrannte Mandeln und die schokoladigen Obstspieße, die sich schon zur lukullischen Tradition der Klein Rosenburger entwickelt haben. „Zum ersten Mal können sich unsere Besucher im Burgkeller beim Kerzenziehen versuchen“, informiert Karin Keller vom Burgverein. Deren Mitglieder hatten zuvor die passende Keller-Dekoration gebastelt, um in den Gewölben die Gemütlichkeit zu steigern. Ein stimmungsvoller Höhepunkt dürfte sicherlich der Auftritt eines Bläserchors sein, der seine weihnachtlichen Weisen vom Turm herab erklingen lassen wird. Auchh der Rosenburger Schwibbogen – er steht normalerweise vor der Kirche – wird an diesem Tag mit dem Handwagen nach altväterlicher Art zur Burg gezogen und danach wieder zurück befördert.

Der Weihnachtsmann, Nikolaus, Christkind und Engel wollen gegen 16.30 Uhr mit großem Gefolge auf der Burg eintreffen und die Kinder bescheren.

„Wie in den Vorjahren leisten wir uns ein Alleinstellungsmerkmal: Wir verteilen keine fertig gekauften Geschenketütchen, sondern füllen sie selbst bei uns ganz individuell“, so Keller. Dies übernehmen die Frauen vom Burg- und vom Carnevalsverein.

Christmas-Party

Am Abend lädt der Verein „RockVillage“ zu einer rockigen Christmas-Party mit der Gruppe „Walk On“ aus Schönebeck in Willem Janssen van Doorns Rockscheune, Fabrikstraße, ein.

Das Duo „Double Hats“ aus Calbe beginnt um 19 Uhr. Danach tritt „Walk On“ aus Schönebeck auf. Diese Gruppe rockt den ganzen Abend.

In den Pausen wird „Rock Village“ in neuer Besetzung auftreten. Hier sind Leadgitarrist Wolfgang Brenk aus Groß Rosenburg und Schlagzeuger Peter Korn aus Köthen neu in der Band.