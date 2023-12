Calbe. - Vor dem dritten Advent treffen sich die Calbenser auf ihrem Weihnachtsmarkt. Das ist auch in diesem Jahr so. Nach dem Ende der Corona-Pandemie findet das Markttreiben wieder an drei Tagen statt. Das milde Wetter sorgte am Sonnabend dafür, dass den ganzen Nachmittag über bis in den Abend hinein der Marktplatz sehr gut besucht war. Die verschiedenen Programmpunkte zogen das Publikum an. So hatten die Kinder der verschiedenen Kindereinrichtungen ihre Auftritte und wurden von vielen Marktbesuchern dabei verfolgt.

Die mehr als ein Dutzend Buden waren zudem gut frequentiert. Der Glühwein lief auf dem ganzen Platz. Zudem gab es, je nach Geschmack, wieder einige kulinarische Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt. Denn die Veranstaltung geht traditionell durch den Magen. Brote mit Schmalz und Bollwurst gab es am Stand des Bollenvereins. Carola Levin freute sich hier über den reißenden Absatz. Die Brote schmeckten vielen Besuchern mit einem Glühwein dazu besonders köstlich. „Ich habe schon mehr als 40 Brote hier verkauft“, sagte sie am Nachmittag. Auf die hohe Nachfrage war der Verein vorbereitet und hatte reichlich Brot mitgebracht, um vor Ort weiter produzieren zu können.

Carola Levin mit Schmalzbrot auf dem Calbenser Weihnachtsmarkt. Foto: Thomas Höfs

Etwas weniger Nachfrage verzeichneten nebenan die Calbenser Imker. Imker Frank Kaina kann sich dabei noch an einen der ersten Märkte erinnern, an dem die Imker teilnahmen. „Da mussten wir zwischendurch alle noch mal nach Hause fahren und Nachschub holen. Der Honig wurde uns aus den Händen gerissen.“ In diesem Jahr falle die Euphorie für das natürliche Lebensmittel etwas geringer aus, hat er beobachtet. „Die Leute sind zurückhaltender geworden“, meint er.

Weniger zurückhaltend zeigten sich Bollenkönigin Hannah und Bollenprinzessin Constance. Die beiden Frauen kamen hier mit vielen Menschen in Kontakt und zeigten sich nicht nur bei Festen in der Ferne, sondern auch in der Heimat. Traditionell besonders voll wird es am Sonnabend auf dem Weihnachtsmarkt immer am Abend. Denn um 20 Uhr gibt es über dem Marktplatz ein großes Feuerwerk. Rechtzeitig bauten die Pyrotechniker die Batterien dazu auf dem Dach des Rathauses auf. Seit Jahren ist das Feuerwerk eine feste Größe bei der Veranstaltung.

Miley auf dem Karussell. Die Vierjährige liebt das Karussellfahren und musste mehrere Runden drehen. Foto: Thomas Höfs

Zufrieden mit dem Besucherandrang zeigte sich Bürgermeister Sven Hause, der den ganzen Tag auf den Beinen war wie andere Teilnehmer ebenso. Selbst am Freitag, wo das Wetter viel unbeständiger gewesen war, seien viele Leute auf den Weihnachtsmarkt gekommen. „Wir hatten einige Regenschauer und die Menschen sind geblieben und nicht gegangen“, sagte er.

Das Angebot kam offenbar bei den Menschen in der Stadt gut an. Die vielen Programmpunkte sorgten außerdem dafür, dass es auf dem Weihnachtsmarkt für die Besucher nicht langweilig wurde. So gab es ein Märchenspiel oder auch sehr viel Live-Musik während der Veranstaltung.