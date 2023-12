Blick in einen Innenhof in der Neuen Wohnstadt.

Calbe. - Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft (CWG) in diesem Jahr in den Wohnungsbestand. Das geht aus dem Beteiligungsbericht hervor, den die Stadt zusammen mit dem Etatplan für das kommenden Jahr veröffentlichte. Die Investitionen in den Wohnungsbestand sind für das komplett kommunale Unternehmen alternativlos. Denn mit einer Leerstandsquote von mehr als 30 Prozent muss das Unternehmen alles versuchen, um die Zahl der vermieteten Wohnungen in der Zukunft wieder zu erhöhen.