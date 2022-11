Hofweihnacht in Schönebeck  – Alle wichtigen Infos

Am ersten Adventswochenende findet in Schönebeck die Hofweihnacht des Fördervereins Salzlandmuseum statt. Wann es los geht und was es zu entdecken gibt.

Auf der Hofweihnacht in Schönebeck können Besucher weihnachtliche Leckereien genießen.

Schönebeck (Elbe)/DUR/acs - In Schönebeck findet in diesem Jahr kein traditioneller Weihnachtsmarkt statt. Dafür können Weihnachtsfreunde am ersten Adventswochenende die Hofweihnacht des Fördervereins Salzlandmuseum besuchen.

Wann und wo findet die Hofweihnacht in Schönebeck statt?

Die Hofweihnacht in Schönebeck findet am Samstag, den 26. November 2022 von 15 Uhr bis 22 Uhr statt. Die Veranstaltung ist im Innenhof des Salzlandmuseums in Schönebeck. Die Adresse lautet: Pfännerstraße 41, 39218 Schönebeck (Elbe).

Parkmöglichkeiten rund um die Hofweihnacht in Schönebeck

Rund um das Salzlandmuseum gibt es viele Parkmöglichkeiten. Auf dem "Parkplatz Tränkestraße", auf dem "Parkplatz Scheunenstraße/Edelmannstraße" oder auf dem "Parkplatz Solequellbad/Salzlandmuseum" können Besucher der Hofweihnacht ihr Auto abstellen.

Weihnachten in Sachsen-Anhalt: Das wird in Schönebeck angeboten

Am ersten Adventswochenende findet die Hofweihnacht des Fördervereins Salzlandmuseum in Schönebeck statt. Im Innenhof des Salzlandmuseums sind am Samstag, den 26. November 2022 Schlemmerbuden mit Glühwein, Bratwurst, Kuchen, Waffeln und weihnachtlichen Leckereien aufgebaut.

Für die kleinsten Besucher der Hofweihnacht gibt es eine Weihnachtsmannsprechstunde am Nachmittag. Am Abend wird Saxophon gespielt. Das Museum ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr gesondert geöffnet.

Desweiteren wird am 16. Dezember 2022 das erste Weihnachtssingen vor dem Rathaus auf dem Markt in Schönebeck stattfinden.