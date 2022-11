Weihnachtsmarkt in Schönebeck und Bad Salzelmen – Alle wichtigen Infos

Am ersten und zweiten Adventswochenende finden in Schönebeck und Bad Salzelmen die alljährlichen Weihnachtsmärkte statt. Los geht es am 26. November in Bad Salzelmen. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten und Programm.

Schönebeck (Elbe)/DUR/acs - In Bad Salzelmen und Schönebeck wird es in diesem Jahr wieder weihnachtlich. Am ersten und zweiten Adventwochenende finden die alljährlichen Weihnachtsmärkte statt. Vom 26. November bis 27. November 2022 kann der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Bad Salzelmen besucht werden. Vom 2. Dezember bis 4. Dezember 2022 findet der Weihnachtsmarkt Altstadt in der Innenstadt von Schönebeck statt.

Wann findet der Bad Salzelmener Weihnachtsmarkt statt?

Eröffnung: 26. November 2022

Ende: 27. November 2022

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Schönebeck statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2022

Ende: 4. Dezember 2022

Wo finden die Weihnachtsmärkte an der Elbe statt?

Der Weihnachtsmarkt in Bad Salzelemen findet im Zentrum des Ortes auf dem Marktplatz statt. Die Adresse lautet: Pfännerstraße 41, 39218 Schönebeck (Elbe).

Der Weihnachtsmarkt in Schönebeck findet auf dem Marktplatz in der Innenstadt statt. Die Adresse des Veranstaltungsortes lautet: Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe).

Weihnachtsmärkte: Parkmöglichkeiten in Schönebeck und Bad Salzelmen

In Bad Salzelmen gibt es rund um den Marktplatz mehrere Parkmöglichkeiten. Auf dem „Parkplatz Tränkestraße“ oder auf dem „Parkplatz Scheunenstraße/Edelmannstraße“ kann man hier sein Auto abstellen, wenn man den Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende besuchen möchte. Von beiden Parkplätzen erreicht man den Weihnachtsmarkt in nur wenigen Minuten.

In Schönebeck an der Elbe gibt es ebenfalls einige Parkmöglichkeiten rund um den Weihnachtsmarkt. Am zweiten Adventswochenende kann man hier sein Auto beispielsweise auf dem „Parkplatz an der Elbe“, auf dem „Parkplatz Breiteweg“ oder auf dem „Parkplatz Bodengasse“ abstellen. Alle Plätze sind nur wenige Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt.

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Das wird in Bad Salzelmen und Schönebeck angeboten

Am ersten und zweiten Adventswochenende finden nacheinander die Weihnachtsmärkte in Bad Salzelmen und Schönebeck an der Elbe statt. In Bad Salzelmen gibt es zahlreiche Stände, an denen weihnachtliche Leckereien verkauft werden. Auch für die Kinder gibt es ein tolles Programm: Sie können Adventgestecke basteln, Plätzchen backen, Karussell fahren oder das Puppentheater besuchen.

Auch in Schönebeck wird den Besuchern des Weihnachtsmarktes einiges geboten: Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, weihnachtliche Speisen und Getränke, Kinderprogramm mit Kinderkarussell, Kindereisenbahn und Spiele läuten am zweiten Adventswochenende die Feiertage ein. Am Freitag um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann den Markt besuchen, um 18 Uhr am selben Tag folgt die Weihnachtsparty. Und auch am Samstag kommt der Weihnachtsmann noch einmal nach Schönebeck: Dann eröffnet er den Weihnachtsmarkt.

Verkaufsoffene Sonntage in der Weihnachtszeit: Weihnachtsshopping am ersten Adventswochenende in Bad Salzelmen

Am ersten Adventswochenende haben die Geschäfte in Bad Salzelmen am Samstag und am Sonntag geöffnet. Einem ausführlichen Weihnachtsbummel sind damit keine Grenzen gesetzt.