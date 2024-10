Der Hammer-Fachmarkt an der Calbeschen Straße in Schönebeck zieht sich nach 30 Jahren zurück. Wieso wird der Standort geschlossen, wo das Unternehmen doch expandieren will?

Der Hammer-Fachmarkt in der Calbeschen Straße in Schönebeck wird noch vor Ende des Jahres geschlossen. Mit diesem Schicksal ist hiesige Hammer Fachmarkt allerdings nicht allein.

Schönebeck. - Dass der Hagebaumarkt in Schönebeck Ende des Jahres dicht gemacht wird, sorgte bereits kürzlich für einiges Aufsehen in der Stadt. Doch noch bevor der Baumarkt seine Pforten endgültig schließt, zieht sich noch ein weiterer Markt nach 30 Jahren in Schönebeck zurück: der Hammer Fachmarkt an der Calbeschen Straße.