Strategie für Innenstadt Welche Hausaufgabe Calbe in Sachen Stadtentwicklung zu lösen hat

Die CDU/FDP-Fraktion will die City von Calbe lebensfroher und attraktiver machen. Dazu solle die Verwaltung nun Ideen entwickeln, wie dies in der Zukunft gelingen konnte. Warum das gar nicht so einfach ist.