Welchen Namen bekommt die Grundschule Sachsendorf?

Die Sachsendorfer Grundschule wird bald einen Namen tragen. Dafür wurde im Vorfeld ein Wettbewerb gestartet, an dem viele Kinder teilnahmen. Das Schullogo wird den Schriftzug „Grundschule an der Mühle“ tragen.

Sachsendorf - Am letzten Tag vor den Frühlingsferien war viel Bewegung auf dem Hof der bisher namenlosen Grundschule in Sachsendorf. Die rund 80 Kinder wuselten quirlig durcheinander, interessierten sich für die Technik der freiwilligen Feuerwehr, machten Spiele und guckten mal, was die blau gewandeten Damen und Herren des Mühlenvereins so zeigten. Und waren dann ganz gespannt, was es mit dem Namen auf sich hat.