Beim Tag der offenen Tür der Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben wurde so einiges geboten. Auch das Graffiti-Projekt einiger Schüler lockte zahlreiche Besucher.

Welsleben. - Viele Autos stehen entlang der Krummen Straße in Welsleben geparkt. Eltern und Großeltern laufen mit ihren Kindern in Richtung eines größeren Gebäudes mit bunten Türen und Fensterläden. Es ist die Grundschule „Juri Gagarin“. Auch hier stehen viele Menschen in einer Traube auf dem Schulhof. Davor: Die Schulleiterin Juliane Hamann mit einigen Schülerinnen und Schülern. Sie begrüßen gemeinsam die Gäste zum Tag der offenen Tür, der heute in der Grundschule Welsleben stattfindet.

Die Liste des Programms ist lang. Das Body-Grips-Mobil, eine Hüpfburg, Bogenschießen, Kinderschminken und vieles mehr ist im Schulgebäude und auf dem Schulhof verteilt aufgebaut. Direkt am Eingang der Grundschule stehen auch die Wehrleute der Ortsfeuerwehr mit einem geöffneten Einsatzwagen.

Planung und Umsetzung

„Von der Idee bis zur Umsetzung hat es schon eine Weile gedauert“, sagt Schulleiterin Juliane Hamann. Gemeinsam mit dem Hort der Grundschule und dem Förderverein wurde der Tag bis ins kleinste Detail geplant. Die Hüpfburg konnte sich die Grundschule „Juri Gagarin“ etwa von den Stadtwerken Schönebeck kostenlos für diesen besonderen Anlass ausleihen. Derweil bieten die Bogenschützen aus Eggersdorf ein Probe-Bogenschießen an.

Wer die Schule genauer erkunden möchte, begibt sich auf eine kleine Führung mit den Schullotsen. Gut erkennbar an Warnwesten und Umhängeschild, zeigen Kinder der Klasse 4a und 4b den Besuchern alle Klassenräume, die Aula, den Hort und vieles mehr. Dass der Tag der offenen Tür an einem Wochentag stattfinde, habe den einfachen Grund, dass viele Familien an den Wochenenden bereits verplant seien. Von 16 bis 18 Uhr sei dagegen in der Woche die ideale Zeit, um sich die Schule einmal genauer anzuschauen.

Das dachte sich auch Jenny Henkel aus Welsleben. Ihr Sohn Leon wird im Sommer eingeschult. Gemeinsam wollten sie sich vorab schon einmal informieren. „Es ist interessant, in die Räume der Schule zu schauen“, sagt die Mutter. Auch Leon macht es Spaß. Zunächst gibt es jedoch eine kleine Stärkung vom Kuchenbuffet. Auf dem Schulhof warten auch noch Bratwürste und Bouletten vom Grill. Mit diversen Sorten Eis und Waffeln werden die hungrigen Gäste ebenfalls versorgt.

Neben vielen Stationen können die Kinder heute auch das Graffiti-Projekt einiger Schüler bewerten. Gesucht wird Platz 1. Mit einem professionellen Künstler haben die Kinder in der vergangenen Woche viele bunte Kunstwerke frei gestalten können – mit der Spraydose. Die Bilder hängen jetzt verteilt in den Fluren der Grundschule und können so jeden Tag von Schülern und Lehrern bestaunt werden. Auch eine englische Filmvorführung ist in einem der Klassenräume dank digitaler Tafel möglich. Im Hort „Die coolen Welse“ können die Kinder gegen eine kleine Spende Buttons pressen und Gipsfiguren bunt anmalen.

Flohmarkt in der Schule

Doch damit nicht genug. In der Bibliothek wartet ein kleiner Flohmarkt. Die Schule habe alle Sachen, von Pullover und Handschuhen über T-Shirts und Hosen bis hin zu Jacken und Regenschirmen, die bis zu den Winterferien im Februar keinen Besitzer gefunden hatten, gesammelt, erklärt die Leiterin der Bibliothek Yvonne Albrecht. „Gegen einen kleinen Obolus machen wir jetzt jemand anderem eine Freude und räumen in der Schule etwas auf“, sagt sie.

Schulleiterin Juliane Hamann ist zufrieden mit dem Tag der offenen Tür. Das große Interesse der Bürger aus dem Bördeland mache den Tag zu einem vollen Erfolg. Auch Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn sagt, dass es toll sei, wie gut das Angebot angenommen werde.