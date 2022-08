Wie Ambulanz Mobile in Schönebeck die Krisen bewältigt

Schönebeck - Anderen voraus sein: Das ist die Maxime von Hans-Jürgen Schwarz. Er ist ein Visionär, ein Vordenker. Und sieht in jeder Krise auch Chancen. Ob Corona-Lockdown oder Ukraine-Krieg mit all den Folgen: Der Geschäftsführer von Ambulanz Mobile setzt auch in diesen Zeiten auf Innovationen, auch wenn die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens im internationalen Wettbewerb durch die Maßnahmen der Bundesregierung, etwa bei den Energiekosten, weiter verschlechtert wird. Der Blick des 67-Jährigen ist stets in die Zukunft gerichtet. Mit Patenten, die kaum jemand kennt. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kam bei seinem Besuch vor wenigen Tagen ins Staunen.