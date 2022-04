Wie der Ärztemangel im Bördeland behoben werden könnte

So sieht die Hausärzte-Situation im Bördeland aktuell aus.

Großmühlingen/Förderstedt - Für den Besuch beim Arzt musste die Landbevölkerung früher oft nur wenige Meter zurücklegen. Der Hausarzt im Dorf erfüllte mehr als die reine medizinische Dienstleistung. Er war Vertrauensperson, dass Wartezimmer ein kleiner Dorftreff. Die Zeiten haben sich gewandelt, heute müssen Menschen in ländlichen Regionen oftmals weite(re) Wege zum Arzt auf sich nehmen. Seit vergangenem Herbst hat auch die Hausarztpraxis Gärtner in Großmühlingen aus Altersgründen schließen müssen. Die nächstgelegene Praxis ist nun die von Dr. Haykush Sarkisyan in Eggersdorf. Vor allem für viele ältere Leute stellt die größere Entfernung ein Problem dar.