Wie der kleine Vogel „Nasibri“ von einer Schönebecker Friseurin gerettet wurde

Glück im Unglück hatte ein junger Mauersegler, der in Schönebeck aus seinem Nest gefallen ist. Er fiel in die fürsorglichen Hände einer Friseurin, die ihn wieder aufgepäppelt hat.

Dieser kleine Mauersegler ist bei bei einem Friseursalon in Schönebeck aus dem Nest gefallen. Seitdem kümmert sich Friseurin Sybille Münster um den jungen Vogel, den sie „Nasibri“ nennt. Sie hat ihn aufgepäppelt und hofft, dass er bald in die Freiheit fliegen kann.

Schönebeck - Mauersegler sind laut dem Naturschutzbund (Nabu) ausgesprochene Flugkünstler, die einen Großteil ihres Lebens in der Luft verbingen. Man stelle sich das mal vor: Sie können im Flug sogar schlafen und Sex haben. „Zum Brüten und zur Aufzucht der Jungen muss allerdings auch der Mauersegler mal landen. Seine Nester baut er sehr nah am Menschen in Mauerspalten oder dicht unterm Dach“, informiert der Nabu über den Zugvogel.