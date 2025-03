Barby/Schönebeck. - Auch in diesem Jahr möchte der Verein Cinema Barby für ein breites Kulturangebot in Barby sorgen. Das Cinema Barby in der Goethestraße startet Ende März in die neue Kinosaison. Das Motto für die Filmauswahl 2025 lautet: „Musik“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.