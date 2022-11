Wie Displays den Verkehr in Pömmelte bei Barby sicherer machen sollen

Pömmelte - Im Zuge der Sanierung der Landesstraße wurden an den Ortseingängen Querungshilfen gebaut, die der Volksmund Fußgängerinseln nennt. In den nächsten Wochen soll zudem in der Ortsmitte, an der Kreuzung nach Glinde, eine Fußgängerbedarfsampel installiert werden. Wer über die Fahrbahn möchte, drückt einen Taster.