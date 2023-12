Eggersdorf. - Die Vereine und Organisationen von Eggersdorf haben am Sonnabend ein Adventsfest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Fleißig werkelten die Vereinsmitglieder schon am Morgen und bauten ein großes Zelt sowie diverse Versorgungsstände auf, um die Besucher am Nachmittag mit allen Köstlichkeiten versorgen zu können.

Um 14 Uhr war es dann so weit: Die Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) und Gemeindepädagogin Gudrun Porzelle eröffneten in der St. Martin Kirche das Fest. Die Gemeindepädagogin ging mit besinnlichen Worten auf die Adventszeit ein, bevor dann die Chordamen vom Frauenchor Plötzky und die Kinder von der Eggersdorfer Kita „Zwergenland“ die Besucher mit einem niveauvollen, abwechslungsreichen Programm erfreuten. Auch zwei Bundestagsabgeordnete, Martin Kröber (SPD) und Tino Sorge (CDU), ließen es sich nicht nehmen, den Eggersdorfern zu ihrem traditionellen Fest einen Besuch abzustatten.

Am großen Basteltisch entstand allerlei Weihnachtsschmuck. Klaus-Dieter Schmidt

Aber als dann der Rauschebart mit seinem prall gefüllten Geschenksack kam, gab es für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher kein Halten mehr. Da musste sich der sehr große Weihnachtsmann schon vor den Kindern hinsetzen, um mit ihnen ein paar Worte wechseln zu können, sowie ihnen Geschenke zu überreichen. Den großen Sack mit den Geschenken schleppte er aber in diesem Jahr noch allein, denn sein ihn begleitendes Pony steht derzeit in der Ausbildung und durfte die kleine Kutsche nicht ziehen.

Akkordeon sorgt für Stimmung

Die ältere Generation wurde derweil im Bürgerhaus von den Erziehern der Kita liebevoll mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen beköstigt. Lothar Finke sorgte mit seinem Akkordeon an der Kaffeetafel mit Weihnachtsliedern für entsprechende Unterhaltung. Davon ließen sich natürlich die Kinder an den benachbarten Basteltischen nicht stören, denn sie waren emsig mit der Fertigung von selbst gebastelten Weihnachtsschmuck voll beschäftigt. Und wer von ihnen keine Lust zum Basteln verspürte, der drehte ein paar Runden auf dem kleinen Karussell am Festzelt.

Am Abend versammelten sich alle um die Feuerschale oder im beheizten Festzelt und ließen in froher Runde mit Glühwein und gegrillten Köstlichkeiten das Fest ausklingen. Hier bot sich auch der Austausch von entsprechenden Neuigkeiten an, der immer zu einem Bestandteil des dörflichen Lebens gehört und die Dorfgemeinschaft festigt. Fragt man die Gäste, dann hört man nur lobende Worte für die Veranstaltung und wünscht sich auch für das kommende Jahr wieder ein Dorffest wo alle Vereine, Organisationen und natürlich die vielen fleißigen Helfer mitwirken.