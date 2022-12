Wie ein Sargwagen in Groß Rosenburg für Freude sorgt

Groß Rosenburg - Als der Calbenser Holz- und Metallkünstler Otto Plönnies und der Doppstadt-Mitarbeiter Cord Proske (†) vor rund 20 Jahren damit begannen, in Calbe und seinen Ortsteilen die ersten Schwibbögen auszustellen, waren sie damit Pioniere. Dieser erzgebirgische Brauch, den der Barbyer Proske aus seiner beruflichen Zeit in Zschopau lieben lernte, etabliert sich in unseren Breiten immer mehr. So beispielsweise in Groß Rosenburg 2020.