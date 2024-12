Als Guido Bromann in der Volksstimme davon liest, dass die Regenbogen-Kita in Schönebeck Ziel zweier Diebstähle wurde, entschließt er sich zu helfen. Nun sammelt der Schönebecker Spenden für die Kitakids.

Schönebeck. - Dreiste Diebe schlugen in der Johanniter-Kita „Regenbogen“ in Schönebeck zuletzt zwei Mal zu. Im September wurde der Kita eine noch originalverpackte Wippe, die noch nicht einmal aufgebaut worden war, vom Gelände gestohlen. Anfang November schlugen die Langfinger erneut zu und montierten die Vogelnestschaukel der Kita ab und rissen sie sich unter den Nagel. „Das ist einfach eine Sauerei“, betont Guido Bromann. Doch der Geschäftsführer des Schönebecker Kfz-Ingenieurbüros ärgert sich nicht einfach nur nachdem er den Artikel über den Diebstahl gelesen hat – er bietet Hilfe an.