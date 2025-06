Ulrike Geringer setzt sich in Stendal dafür ein, dass die Menschen im Stadtteil Stadtsee einen Ort haben, an dem ihre Probleme Gehör finden.

Stendal. - Der Name erinnert eher an staubige Ordner und dröge Verwaltung: „Stadtteilbüro“. Dass diese Beschreibung fernab der Wahrheit ist, zeigt sich täglich in der Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee. Für die Serie „Engagiert für meine Stadt“ – in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark – hat die Volksstimme mit Quartiermanagerin Ulrike Geringer gesprochen: eine Frau, die Stadtsee zusammenhält.