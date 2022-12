Wie ein Schönebecker einen Nachbarn aus brennendem Haus befreit hat

Schönebeck - Gut fünf Monate liegt seine Heldentat, die er als solche gar nicht sieht, zurück. Für Pawel Stachura ist es das Normalste der Welt, Menschen zu helfen. Auch in brenzligen Situationen. Die Bilder der lodernden Flammen über ihm und den Gestank des berstenden Rauches im ganzen Haus hat er noch genau in Erinnerung. Der Pole, der seit gut neun Jahren in Schönebeck wohnt, hat nicht darüber nachgedacht, welchem Risiko er sich selbst aussetzt. Und ist so zum Lebensretter geworden. Das ist auch bei Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angekommen. Er hat sich nun auf besondere Weise bedankt.